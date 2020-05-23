"Последний, кто мог такое сделать". Бывшие коллеги рассказали Лайфу о московском захватчике

Бывшие коллеги захватившего сегодня московское отделение "Альфа-банка" Алексея рассказали Лайфу, что знают его как спокойного и вежливого мужчину. Одна из женщин отметила, что замечала за ним странности.
— Работали когда-то вместе. Он вроде как неплохой парнишка по характеру, вежливый. Но были свои особенности, ну временами казался странным в некоторых моментах, — рассказала Елизавета, заметив, что пересекалась с Алексеем только на работе и близко никогда не общалась.
Ещё одна бывшая коллега захватчика Наталья сообщила, что он всегда нормально общался с коллективом и ничего особенного за ним не наблюдалось.
— Очень хороший парень, добрый, отзывчивый. Вот он последний, кто мог такое сделать, даже не верится, — поделилась с Лайфом Елена, которая работала с Алексеем около пяти лет назад.
Женщина отметила, что долгое время не общалась с захватчиком и не знает, что у него сейчас происходит в жизни.
Напомним, сегодня Алексей захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу. Мужчина требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему правду, и угрожал взорвать бомбу. Захватчик вёл философские беседы с единственным заложником, пока силовики не взяли здание штурмом.