"Последний, кто мог такое сделать". Бывшие коллеги рассказали Лайфу о московском захватчике

Бывшие коллеги захватившего сегодня московское отделение "Альфа-банка" Алексея рассказали Лайфу, что знают его как спокойного и вежливого мужчину. Одна из женщин отметила, что замечала за ним странности.

— Работали когда-то вместе. Он вроде как неплохой парнишка по характеру, вежливый. Но были свои особенности, ну временами казался странным в некоторых моментах, — рассказала Елизавета, заметив, что пересекалась с Алексеем только на работе и близко никогда не общалась.

Ещё одна бывшая коллега захватчика Наталья сообщила, что он всегда нормально общался с коллективом и ничего особенного за ним не наблюдалось.

— Очень хороший парень, добрый, отзывчивый. Вот он последний, кто мог такое сделать, даже не верится, — поделилась с Лайфом Елена, которая работала с Алексеем около пяти лет назад.

Женщина отметила, что долгое время не общалась с захватчиком и не знает, что у него сейчас происходит в жизни.