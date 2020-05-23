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"Заново родился". Пациент тверской больницы рассказал, как провёл 13 дней на ИВЛ

Ранее мужчина не верил, что инфекция действительно существует.

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Пациент тверской областной больницы, болеющий коронавирусной инфекцией, рассказал в фильме телеканала RT "Эпидемия", как провёл 13 дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Соответствующая видеозапись опубликована в "Ютубе".

По рассказу 45-летнего Валерия, в конце апреля у него поднялась высокая температура, стало тяжело дышать. Проблемы с лёгкими приобретали всё более серьёзный характер: ему изо дня в день становилось только хуже. В итоге 5 мая мужчина попал в инфекционное отделение больницы, где его сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Валерий провёл почти две недели на аппарате, после чего ему стало лучше.

Тяжело. Специалисты здесь, конечно, отличные. [Чувствую] слабость. А дышится зато теперь, дышится... Давайте шарик, я вам надую сейчас. Заново родился! — сказал он.

При этом 45-летний мужчина признался, что сначала не верил рассказам о пандемии коронавируса. Он рассказал, что видел много сообщений в СМИ, которые уверяли, что инфекции нет и вся информация о ней враньё.

Отметим, что в фильме также рассказывается ещё о нескольких пациентах клиники: 41-летнем Антоне, которому пришлось провести на аппарате искусственной вентиляции лёгких десять дней, 65-летней Екатерине (14 дней на ИВЛ) и 55-летней Елене (14 дней на ИВЛ).

Последняя пациентка пояснила, что ей, несмотря на осложнения, удалось жестами поговорить по видеосвязи с родными. Осознание того, что с ними всё хорошо и они все живы, придало ей сил и желания "быстро-быстро прийти в себя и восстановиться".

Как уточняется в сюжете, по статистике, 80 процентов больных на ИВЛ не выживают.

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