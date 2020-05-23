Под Мурманском женщина устроила смертельное ДТП, скрываясь от экипажа ДПС — видео

В Мурманской области женщина, двигаясь на автомобиле со скоростью 148 километров в час и скрываясь от экипажа ДПС, влетела в машину на встречной полосе, водитель которой погиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Сотрудники ДПС заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который ехал по встречке, превысив скорость, и начали его преследование. Полицейские передали информацию о нарушителе коллегам, которые перекрыли дорогу служебной машиной. Но женщина продолжила движение, едва не задев правоохранителей. После чего она вновь выехала на встречную полосу и влетела в SsangYong. Его водитель погиб, пассажирка — в реанимации.