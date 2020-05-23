Утка-путешественница Боря вместе с хозяевами вернулась домой в Крым

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Утка Борислава, которую забрали на карантин в новосибирском аэропорту после прилёта из Вьетнама, вместе с хозяевами спустя восемь месяцев путешествий вернулась домой в Ялту.

Как рассказали Лайфу Марьяна и Михаил, пока вместе с Борей они находились в обсерваторе в Новосибирске, им помогли сделать документы для перелёта питомца в Симферополь. И у сотрудников аэропорта не возникло никаких вопросов к семье.

Дома у Бори появилась своя зона отдыха с подушкой, кормушкой и ведром воды. Каждую ночь она вьёт гнездо из ветоши и тряпочек. Утка очень любит гулять и купаться, а её любимые лакомства — улитки и огурцы. А чтобы птице было не скучно, её решили свести с селезнем.

Ранее Лайф рассказывал историю пары из России — Марьяны и Михаила, которые недавно вернулись из Вьетнама. Там они буквально спасли уточку Борю, её продавали на продуктовом рынке. По возвращении на родину у них забрали питомца в аэропорту. После этого пара ничего о птице не знала и очень переживала о её судьбе. Спустя время Бориславу всё-таки вернули хозяевам, временно находящимся в обсерваторе в Новосибирске.