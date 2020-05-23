Екатеринбургские энергетики спасли провалившихся в канализацию утят — видео

Утром энергетики рядом со зданием компании увидели утку, которая обеспокоенно бегала вокруг дождевой канализации. Приблизившись к птице, екатеринбуржцы услышали из люка писк и, недолго думая, решили вызволить маленьких пленников.

В спасательной операции принимали участие главный инженер электросетевой компании, заместитель директора, два члена оперативно-выездной бригады, водитель и один из сотрудников инженерных служб. Им удалось достать из канализации шестерых птенцов, и после воссоединения семейство отправилось по своим утиным делам, а энергетики пошли на работу.