Екатеринбургские энергетики спасли провалившихся в канализацию утят — видео

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В Екатеринбурге сотрудники компании "Россети Урал" стали участниками спасательной операции: неравнодушные люди помогли маленьким утятам выбраться из колодца.
Утром энергетики рядом со зданием компании увидели утку, которая обеспокоенно бегала вокруг дождевой канализации. Приблизившись к птице, екатеринбуржцы услышали из люка писк и, недолго думая, решили вызволить маленьких пленников.
В спасательной операции принимали участие главный инженер электросетевой компании, заместитель директора, два члена оперативно-выездной бригады, водитель и один из сотрудников инженерных служб. Им удалось достать из канализации шестерых птенцов, и после воссоединения семейство отправилось по своим утиным делам, а энергетики пошли на работу.