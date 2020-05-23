В Киеве после нападения на офис Медведчука задержано 17 человек

В Киеве, около офиса нардепа Виктора Медведчука, националисты провели очередную акцию. pic.twitter.com/hJ1ydtRq6g — ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) May 23, 2020

Украинские правоохранители задержали 17 человек в ходе беспорядков в Киеве у офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления полиции.

— Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончании мероприятия участники зажгли фаеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания, — говорится в сообщении.

Во время беспорядков правоохранители задержали 17 граждан. Все они были доставлены в Печерский отдел полиции. Сейчас полицейские устанавливают их личные данные и выясняют детали происшествия. После проведения проверки действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

По факту беспорядков следователи начали уголовное дело по части 2 статьи 296 "Хулиганство". Согласно законодательству Украины, им грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырёх лет.

Отметим, что агентство "Укринформ" со ссылкой на управление полиции сообщает, что задержанных несколько больше, а именно — 19 человек.