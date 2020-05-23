"Не очень умная шутка". Опубликовавшие фото нацистов в "Бессмертном полку онлайн" раскаялись — видео

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Два новых фигуранта дел о реабилитации нацизма раскаялись в размещении фото нацистов на сайте акции "Бессмертный полк онлайн". Это следует из записи их показаний, распространённой Следственным комитетом РФ.

Подозреваемый Даниил Шестаков из Перми опубликовал на сайте "Банк памяти" фото генерала Андрея Власова, который был осуждён за измену Родине. По его словам, это было всего лишь не очень оригинальной и не очень умной шуткой.

В свою очередь, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, который опубликовал фото Адольфа Гитлера, извинился за этот поступок, признавшись, что был пьян. Он попросил прощения у ветеранов, участников акции и у всех, кого задел своим поступком.

Ранее стало известно, что Шестаков является участником несанкционированных акций. Он привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга и за мелкое хулиганство, а также к уголовной ответственности за угрозу убийством. Эль-Айюби был судим за кражу.

В этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" в привычном виде не проводилось. Акцию перенесли в онлайн-формат. По данным на 9 Мая, на участие в "Бессмертном полку онлайн" подали заявки более трёх миллионов человек. Но во время проведения акции злоумышленники загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, организаторы акции сообщили о хакерских атаках на сайт проекта.