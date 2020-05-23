На жителей Перми и Казани завели дела за фотографии нацистов в "Бессмертном полку онлайн"

На двух жителей Перми и Казани завели уголовное дело о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк онлайн". Видео допроса подозреваемых опубликовано на ютуб-канале СК РФ.

Следствие установило, что не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби во время проведения акции "Бессмертный полк" в онлайн-режиме разместил изображение фюрера Германии, лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии, основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера. При этом мужчина указал в подписи, что на снимке запечатлён некий Гилтер Адик.

Кроме того, не позднее 5 мая житель Перми Даниил Шестаков разместил на сайте "Банк памяти" фотографию советского военачальника Андрея Власова, который в ходе Великой Отечественной войны перешёл на сторону гитлеровской Германии и за это решением суда был признан изменником Родины.

Следователи провели допросы подозреваемых, а также обыски по местам их жительства. Во время сбора доказательств было установлено, что оба мужчины уже являлись фигурантами уголовных дел. Шестаков привлекался к ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби — за кражу.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат. По данным на 9 мая, на участие в "Бессмертном полку онлайн" подали заявки более трёх миллионов человек. Однако во время проведения самой акции злоумышленники загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, организаторы акции сообщили о хакерских атаках на сайт проекта.