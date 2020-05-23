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"Он сказал уходить". Уборщица банка в Москве рассказала, как пряталась в туалете и вызвала полицию

По словам женщины, захватчик узнал, что у неё есть дети, и решил отпустить.

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Видео © LIFE

Уборщица отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу рассказала, что пряталась от захватчика в туалете и вызвала оттуда полицию.

Я в шоковом состоянии была... Он спросил: "У вас дети есть?". Есть. Он сказал: "Уходите". После этого я закрылась в туалете и через десять минут вызвала полицию, — рассказала она.

По словам женщины, мужчина был под наркотиками, вёл себя неадекватно и требовал Ольгу Бузову. Она уверена, что злоумышленнику нужно было только внимание.

Напомним, сегодня мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу. Мужчина требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему правду, и угрожал взорвать бомбу. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег.

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