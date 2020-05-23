"Он сказал уходить". Уборщица банка в Москве рассказала, как пряталась в туалете и вызвала полицию

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Уборщица отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу рассказала, что пряталась от захватчика в туалете и вызвала оттуда полицию.
— Я в шоковом состоянии была... Он спросил: "У вас дети есть?". Есть. Он сказал: "Уходите". После этого я закрылась в туалете и через десять минут вызвала полицию, — рассказала она.
По словам женщины, мужчина был под наркотиками, вёл себя неадекватно и требовал Ольгу Бузову. Она уверена, что злоумышленнику нужно было только внимание.
Напомним, сегодня мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу. Мужчина требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему правду, и угрожал взорвать бомбу. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег.