СК предъявил первое обвинение по делам о "Бессмертном полку онлайн"

Следователи предъявили первое обвинение по делам о "Бессмертном полку онлайн". Жителю Волгограда вменяется статья о реабилитации нацизма за публикацию фото группенфюрера СС Генриха Мюллера. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что не позднее 3 мая этого года во время проведения акции "Бессмертный полк" в онлайн-режиме житель Волгограда Денис Воронцов разместил изображение начальника тайной государственной полиции Германии с 1939 по 1945 год группенфюрера СС Генриха Мюллера, который олицетворял собой в Третьем рейхе террор гестапо. При этом молодой человек указал в подписи, что на снимке запечатлён Геннадий Михайловский.

Впоследствии фотография фигуры национал-социализма была продемонстрирована в прямом эфире трансляции онлайн-акции "Бессмертный полк" наряду с кадрами героев Великой Отечественной войны.

В ходе допроса житель Волгограда всячески отрицал свою причастность к публикации фото.

— Вместе с тем причастность Воронцова для следствия очевидна, что объективно подтверждается полученными данными, — подчёркивается в сообщении СК РФ.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Ему грозит до трёх лет тюремного заключения.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат. По данным на 9 мая, на участие в "Бессмертном полку онлайн" подали заявки более трёх миллионов человек. Однако во время проведения самой акции злоумышленники загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, организаторы акции сообщили о хакерских атаках на сайт проекта.