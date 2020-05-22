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Найдено ещё два смартфона с "рентгеновской" камерой

Несколько дней назад мы писали, что камера OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду и пластик. Пользователи Reddit вспомнили, что задолго до этого уже появлялись смартфоны с подобной особенностью.

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Фото © Poco F1

Они называются Xiaomi Mi8 и Poco F1. Релиз обоих девайсов случился ещё в 2018 году. Правда, в отличие от смартфона OnePlus устройства Xiaomi не могут просвечивать объекты из коробки.

Для этого им необходимо специальное приложение с недвусмысленным названием IR Camera – Poco F1/Mi8. Его, к слову, до сих пор можно без проблем скачать в Google Play.

Причём IR Camera – Poco F1/Mi8 позволяет смотреть сквозь пластмассовые корпуса и одежду не только в режиме фото, но и во время записи видео. Что и продемонстрировано в видеоролике выше.

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