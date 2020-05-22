Найдено ещё два смартфона с "рентгеновской" камерой

Они называются Xiaomi Mi8 и Poco F1. Релиз обоих девайсов случился ещё в 2018 году. Правда, в отличие от смартфона OnePlus устройства Xiaomi не могут просвечивать объекты из коробки.

Для этого им необходимо специальное приложение с недвусмысленным названием IR Camera – Poco F1/Mi8. Его, к слову, до сих пор можно без проблем скачать в Google Play.