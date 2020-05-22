Ветеринар рассказала, как обезопасить домашних питомцев от клещей

Ветеринарный врач Динара Бархатова рассказала, что заботиться о защите домашнего питомца от клещей следует исходя из его образа жизни. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, если питомец активно гуляет, а также бывает в лесах и на полянах, ему в качестве защиты от клещей следует давать таблетки и надевать специальный ошейник. Если же домашнее животное сидит дома, можно ограничиться каплями на холку или таблетками.

— Клещи страшны как для животных, так и для людей. Они являются переносчиками клещевого энцефалита, опасного для человека, а также боррелиоза, который опасен и для человека, и для питомца, — подчеркнула Бархатова.