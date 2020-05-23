Сотрудников московского банка, помогавших клиентам во время захвата заложников, поощрят

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Сотрудников отделения "Альфа-банка" в Москве, где сегодня мужчина взял в заложники посетителей и работников, поощрят. Об этом Лайфу сообщил директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

— Все работали по инструкции. Поощрим, конечно, деньгами, какая-нибудь премия. В понедельник точно определим. Каждый сделал то, что должен. Условно, один нажать на кнопку, другой подойти к посетителям и вывести и третий — открыть служебный вход, — отметил Гиязов.

Как сообщал Mash, менеджер отделения успела предупредить полицию, а потом вывести сотрудников и клиентов.

Напомним, сегодня мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу. Мужчина требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему правду, и угрожал взорвать бомбу. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег.