Основателя паблика "Омбудсмен полиции" подозревают в распространении порнографии

В отношении создателя и одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции", Владимира Воронцова, возбуждено новое уголовное дело, на этот раз по подозрению в распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимира Васенина.

— Возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества "Омбудсмен полиции" по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершённые группой лиц по предварительному сговору", — рассказал он.

Васенин также сообщил, что новое дело завели после жалобы женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в соцсетях её интимные фотографии. По версии следствия, в сентябре 2018 года Воронцов вместе с сообщниками в закрытых группах распространял порнографические материалы.