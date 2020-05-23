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В Белгородской области умерла заслуженный врач России, болевшая коронавирусом

Ей было 69 лет.

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Валентина Карташова. Фото © ОГБУЗ Ракитянская центральная районная больница

В Белгородской области на 70-м году жизни скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач России Валентина Карташова. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Валентина Антоновна была добрым, отзывчивым, душевным человеком, за что пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе больницы, среди маленьких пациентов и жителей района, — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Белгородской области Евгения Савченко, Валентина Карташова болела коронавирусом и лечилась от него в областном центре.

Напомним, ранее умерла заразившаяся коронавирусом главврач московской поликлиники Юлия Сергеева. Медик больше месяца была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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