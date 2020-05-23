В Белгородской области умерла заслуженный врач России, болевшая коронавирусом

В Белгородской области на 70-м году жизни скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач России Валентина Карташова. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

— Валентина Антоновна была добрым, отзывчивым, душевным человеком, за что пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе больницы, среди маленьких пациентов и жителей района, — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Белгородской области Евгения Савченко, Валентина Карташова болела коронавирусом и лечилась от него в областном центре.