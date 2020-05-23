Вирусолог связал рост заболеваемости CoViD-19 в регионах России с увеличением числа тестов

— Сначала начали в Москве проверять большое количество людей, сейчас добрались до регионов. У нас огромная и с трудом управляемая страна. Здесь всё неравномерно. Ничего страшного не происходит. Просто стали проверять больше людей, — цитирует эксперта Ura.ru .

Аграновский отметил, что общая эпидемиологическая ситуация стабилизируется и, вероятно, Россия выходит на плато, так как прирост заболевших есть, но не резкий. При этом он подчеркнул, что точные прогнозы сейчас делать некорректно, потому что статистика может колебаться, а полная картина будет известна через год.