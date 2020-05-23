В Ростовской области резко выросло число случаев коронавируса

В Ростовской области коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за сутки вырос на 0,34, составив 1,7. Об этом говорится на сайте правительства региона.

— Показатель заболевших CoViD-19 на 100 тыc. населения — 81,3. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7 , — поясняется в сообщении. Отмечается, что сегодня, 23 мая, число заражённых в Ростовской области возросло на 353 и достигло 3417 человек.

Большой прирост больных за прошедшие сутки в регионе был замечен в Сальском районе — 248 человек. Там в психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку CoViD-19. За весь период эпидемии в области выздоровело 1,2 тысячи человек. При этом 34 пациента с коронавирусом умерли. На аппаратах ИВЛ в тяжёлом состоянии 24 человека.