"Исчезло обоняние, слабость". Жена Погребняка рассказала о состоянии семьи, заразившейся CoViD-19

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что её муж, заболевший коронавирусом, находится в больнице, а она вместе с тремя сыновьями лечится от CoViD-19 дома. Об этом она написала в "Инстаграме".

— У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно. Даже сделать глоток воды! Воспалились гланды, — поделилась Погребняк.

Она добавила, что у одного из сыновей ещё держится температура, а самый младший чувствует себя лучше всех в семье.