Бразилия на втором месте по числу случаев CoViD-19. Местный житель рассказал о ситуации в стране — видео

Видео © Instagram / V.olodin

Бразилия вышла на второе место по числу заболевших коронавирусом. Житель города Флорианополиса Михаил Володин рассказал Лайфу об эпидемиологической ситуации и мерах в стране.

— В штате Санта-Катарина местное правительство серьёзно подошло к проблеме коронавируса: контролирует перемещения людей и ограничительные меры очень жёстко. Самое основное — это ношение масок. В закрытых помещениях это обязательно. Городские парки закрыты, — рассказал Михаил.

Он отметил, что это единственный штат, где открыты торговые центры.

По словам Михаила, самая тяжёлая ситуация с коронавирусом в штатах Амазонас, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Ситуация осложняется тем, что в них живёт большое количество человек и не хватает мест в больницах, многие не носят защитные маски. Также в некоторых регионах Бразилии недостаточно аппаратов ИВЛ.

Напомним, Бразилия вышла на второе место по числу заболевших коронавирусом, уступая первую строчку антирейтинга США. Эпицентром распространения заболевания является штат Сан-Паулу. Общее число подтверждённых случаев CoViD-19 в республике превысило 330 800.