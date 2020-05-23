Футболист "Спартака" Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом

У футболиста московского клуба "Спартак" Зелимхана Бакаева подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФК.

Также отмечается, что игрок "Спартака" Роман Зобнин переболел CoViD-19. На двухнедельном карантине находятся вернувшиеся из Европы главный тренер команды Доменико Тедеско, его помощники, а также футболисты Самюэль Жиго, Джордан Ларссон, Гус Тил и Алекс Крал.