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Футболист "Спартака" Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом

Главный тренер клуба и ещё несколько игроков находятся на карантине.

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Фото © Wikipedia

У футболиста московского клуба "Спартак" Зелимхана Бакаева подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФК.

Также отмечается, что игрок "Спартака" Роман Зобнин переболел CoViD-19. На двухнедельном карантине находятся вернувшиеся из Европы главный тренер команды Доменико Тедеско, его помощники, а также футболисты Самюэль Жиго, Джордан Ларссон, Гус Тил и Алекс Крал.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у российского футболиста Павла Погребняка и его семьи — супруги и троих сыновей. Жена спортсмена Мария рассказала, как протекает заболевание.

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