У захватчика банка в Москве были долги на 1,8 миллиона рублей

Захватчик московского отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу имеет непогашенную задолженность в размере более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решившийся на дерзкое ограбление Алексей Б. из Нижневартовска имеет множество долгов: штрафы от ГИБДД, неоплаченные налоги и сборы, взыскания имущественного характера, а также долги по исполнительным сборам. В Москве он работал грузчиком.

— Общая сумма его долгов составляет 1 808 979 рублей, — говорится в сообщении.

При этом Алексей во время дачи показаний сообщил правоохранителям, что ранее уже был судим. В прошлые два раза ему вменяли угон и грабёж.

Также правоохранители уточнили, что в сумке, с которой пришёл в финансовое учреждение уроженец Нижневартовска, были деньги.