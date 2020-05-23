В колониях Урала осуждённые изготавливают защитные маски для лица — видео

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Во всех колониях ГУ ФСИН России по Свердловской области осуждённые изготавливают немедицинские защитные маски, костюмы и халаты. С начала марта сшито уже 1 312 260 масок, а законтрактовано в учреждениях на сегодняшний день 1 644 623 изделия.

Отмечается, что только в исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге изготавливается около 10 тысяч масок в смену. В ИК № 10 пошив начали лишь в апреле, но тоже показывают прекрасные результаты. Осуждённые ИК № 47 в Каменске-Уральском уже сшили более 200 тысяч масок.