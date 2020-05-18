Осуждённый за угон сбежал на машине начальника колонии

В ангарской колонии ИК-7 заключённый угнал служебный автомобиль ГАЗ. Как сообщил источник Лайфа, это случилось сегодня утром. В колонию привезли начальника, и авто оставили в гараже. Руководитель пенитенциарного учреждения и его водитель вышли. В этот момент в помещении находился заключённый.

Водитель, выходя из машины, не вытащил из замка ключ зажигания. Арестант, который должен был наводить в гараже порядок, воспользовался моментом и прыгнул в автомобиль. Пропажу заметили только через час, в семь утра. Теперь беглец в розыске.

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В колонию мужчина попал осенью 2018 года по статьям "Угон" и "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В апреле 2021 года он уже должен был выйти на свободу.