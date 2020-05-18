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Столб спас жительницу Петербурга от летящей на неё машины — видео

Это уже второе подобное ДТП за сегодня в Северной столице. Первое закончилось трагически.

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В Дачном проезде в Санкт-Петербурге неуправляемый автомобиль чудом не сбил женщину, которая стояла на обочине. От летящей прямо на неё легковушки пешеходку спас столб.

На кадрах с места происшествия видно, что машину с дороги столкнул внедорожник. От удара легковушка отлетела в сторону тротуара и пробила ограждение. Автомобиль остановил столб, когда между ним и стоявшей у обочины женщины оставалось всего несколько метров.

Ранее сегодня автомобиль такси на большой скорости вылетел на тротуар на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге, где в тот момент шла женщина с двумя маленькими детьми. Лайф публиковал видео с моментом ДТП. Петербурженка скончалась, мальчики выжили.

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