Столб спас жительницу Петербурга от летящей на неё машины — видео

В Дачном проезде в Санкт-Петербурге неуправляемый автомобиль чудом не сбил женщину, которая стояла на обочине. От летящей прямо на неё легковушки пешеходку спас столб.
На кадрах с места происшествия видно, что машину с дороги столкнул внедорожник. От удара легковушка отлетела в сторону тротуара и пробила ограждение. Автомобиль остановил столб, когда между ним и стоявшей у обочины женщины оставалось всего несколько метров.
Ранее сегодня автомобиль такси на большой скорости вылетел на тротуар на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге, где в тот момент шла женщина с двумя маленькими детьми. Лайф публиковал видео с моментом ДТП. Петербурженка скончалась, мальчики выжили.