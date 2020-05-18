Столб спас жительницу Петербурга от летящей на неё машины — видео

В Дачном проезде в Санкт-Петербурге неуправляемый автомобиль чудом не сбил женщину, которая стояла на обочине. От летящей прямо на неё легковушки пешеходку спас столб.

На кадрах с места происшествия видно, что машину с дороги столкнул внедорожник. От удара легковушка отлетела в сторону тротуара и пробила ограждение. Автомобиль остановил столб, когда между ним и стоявшей у обочины женщины оставалось всего несколько метров.