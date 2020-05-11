Вашу машину могут обокрасть. Вот как можно защитить себя от кражи

Синдром авторазборщика

Цены на автомобильные запчасти, особенно если дело касается иномарок, в последнее время стали не просто кусаться, а нападать на автовладельцев при изучении рынка. Водители выходят из положения по-разному. Кто-то экономит деньги и копит на новое, кто-то покупает контрактные запчасти на авторазборках. Те, кто не хочет ни платить, ни искать б/у, просто воруют нужные запчасти.

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В 2012 году масштабы краж довели полицию в Амстердаме до нервного срыва. Всего за пару месяцев зафиксировали 39 случаев кражи автомобильных фар с ксеноновыми блоками. После задержания одного из воров выяснилось, что горячие и яркие ксеноновые фары от Porsche Panamera, Porsche Cayenne и BMW X5 используются для производства наркотиков. Но синдром авторазборщика — это беда не только голландских наркодилеров, но и российских, вполне (на первый взгляд) законопослушных автовладельцев.

Весной 2020 года в одном из подмосковных городов арестовали собственника автомобиля Volvo XC90. Владелец шведского премиум-кроссовера, стоимость которого в России начинается с 4,3 млн рублей, объяснил, что вместе с другом решил украсть фары с собственного автомобиля в надежде на компенсацию от страховой компании. Стоимость фар непутёвый бизнесмен оценил в 90 тыс. рублей. Но вместо приятного бонуса на выходе из режима самоизоляции перед подмосковным Остапом Бендером маячит уголовное дело сразу по двум статьям — "Кража" и "Мошенничество".

Запчасти по цене золота

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В декабре 2019 года по подмосковному Зеленограду прокатилась волна автомобильных краж. Ценные вещи внутри автомобилей воров не интересовали, а вот осветительные приборы с тех же шведских автомобилей Volvo интересовали очень даже. Однако история успеха двух приезжих мужчин оказалась короткой — в декабре 2019 года их задержали сотрудники уголовного розыска. Общий ущерб от действий автоворов оценивался в пределах 200 тыс. рублей. Здесь нужно сразу пояснить, что даже водитель, купивший автомобиль за несколько миллионов рублей, подходит к обслуживанию и ремонту с умом. Скорее всего, ни один человек в здравом уме не поедет за новыми фарами по цене в 250 тыс. рублей, если те же самые фары можно в похожем состоянии купить за 50 тыс., да ещё и с доставкой.

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На это и делают акцент автомобильные воры. Не имея возможности продавать фары официально по высоким ценам, они продают их "за три копейки" в надежде выручить хотя бы небольшую сумму наличными. А суммы, надо сказать, неплохие. Бывший оперативник одного из РОВД по Москве, а ныне директор адвокатского бюро Константин Карташов отметил, что злоумышленники нередко берут заказы на демонтаж автомобиля "пакетами".

Ударил кто-нибудь автомобиль. Привёз в сервис. Оригинальные запчасти — дорого, поэтому иногда предлагают выход — взять дешевле, но про происхождение лучше не спрашивать. Много кто соглашается. Потом с клиента берут деньги, находят исполнителей, и те снимают детали с искомой машины, которая подходит по году и модели кузова. Потерпевшему — выплата от страховой, а тому, кто заказал фары, — ремонт за половину стоимости от новой с целыми деталями Константин Карташов Бывший оперативник районного отдела внутренних дел по Москве

По словам Карташова, стоимость краденых деталей при этом может составлять до 500 тыс. рублей, если речь идёт о вмешательстве в кузов. В оперативной практике УГРО по Москве был случай, когда Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска, оставленный владельцем на стоянке прямо перед окнами, разобрали почти до железа, оставив только двигатель и обшивку салона. Только за зеркала, кузовные детали, крышку багажника, капот, стёкла и фары страховая компания насчитала ущерба на 489 тыс. рублей, хотя с машины злоумышленники сняли даже оригинальные колёса, купленные владельцем в автосалоне. И здесь нужно пояснить, что противоугонные устройства часто просто не срабатывают — злоумышленники откручивают детали аккуратно, используют специальный инструмент.

Воруют всё

Официальная, "белая" стоимость запчастей по-прежнему становится главной проблемой для автовладельцев после начала ремонта или после ДТП. Даже на старенький BMW комплект оригинальных фар в приличном состоянии обойдётся в 25–30 тыс. рублей. Суть проблемы с воровством деталей в том, что рынок контрактных деталей, куда чаще всего и попадают краденые запчасти, постоянно растёт. Для сравнения стоит сказать, что стоимость одной и той же детали для одной и той же машины у официального магазина или дилера и базы по сравнению с контрактными запчастями будет отличаться в 3–4 раза, за новую фару на старенький BMW попросят уже не 25, а 75–80 тыс. рублей.

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Именно по этой причине некоторые машины, запчасти на которые покупают много и часто, "раздевают" буквально до металла. В ход, по словам представителей крупных сетей по продаже автозапчастей, идёт всё — от зеркал и спойлеров до кузовных элементов (например, передних крыльев и бамперов, которые особенно талантливые воры научились снимать всего за несколько минут прямо во дворе). Однако зарабатывают на этом воры существенно меньше, чем им хотелось бы. По рыночной цене компании по разбору авто такие запчасти не покупают, и, как правило, "навар" с каждого элемента составляет не больше 20 процентов от его конечной стоимости на вторичном рынке. То есть если снятый комплект фар с Volkswagen Touareg официально стоит 200 тыс. рублей, то на вторичном рынке за "контрактные" фары попросят тысяч 80, в худшем случае — 100. Сами воры при этом заработают не больше 20 тыс. рублей.