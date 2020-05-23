Синоптики рассказали, когда в Москву придёт долгожданное тепло

Потепление в Москве и Подмосковье ожидается уже завтра, в воскресенье, и в начале следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Специалисты рассказали, что уже завтра столбики термометров постепенно начнут расти и достигнут отметки в плюс 12 градусов. После этого в Центральную Россию придёт антициклон, а вместе с ним и долгожданное тепло.
Благодаря антициклону средняя дневная температура в ближайшие дни будет составлять 18 градусов. К тому же синоптики прогнозируют дальнейшее потепление.
При этом последние несколько дней специалисты назвали аномально холодными.
— Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на семь градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в +10 градусов, — говорится в сообщении.
Последний раз май был таким холодным в 2017 году, добавили в Гидрометцентре. Однако три года назад пик низкой температуры пришёлся на десятые числа последнего весеннего месяца.