Жители Красноярска массово вышли в парки и на пляжи, несмотря на самоизоляцию — видео

Видео © LIFE

В Красноярске режим самоизоляции из-за распространения коронавируса действует до 31 мая, но местные жители обрадовались тёплой погоде (температура воздуха прогрелась до +33 градусов) и массово отправились гулять в парках и загорать на пляжах.

Татышев-парк открылся самым первым в городе, уже с 13 мая местные власти разрешили там гулять и заниматься спортом, но при строгом соблюдении социальной дистанции. Также запрещено пользоваться тренажёрами и детскими игровыми площадками в парках, которые пользуются большой популярностью у жителей.

Видео © LIFE

Посещение пляжей в городе вообще запрещено, однако с приходом жары они также заполнились людьми. Патруль полиции разгоняет нарушителей режима самоизоляции, но не штрафует.