Секс — это звучит страшно. Чего больше всего боятся мужчины в интимных отношениях

Страх № 3. Залёт

Дети, конечно, цветы жизни. Но лучше, если эти цветы всходят, когда запланировано. А иначе — стресс и нервотрёпка. Мужчина постоянно держит в голове это — "а вдруг". Но, может, многие из нас не родились бы, если бы не эта случайность