Секс — это звучит страшно. Чего больше всего боятся мужчины в интимных отношениях

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Страх № 1. Не смочь
Страх древний, как мужской мир. Продемонстрировать несостоятельность в постели — опозориться. Психологи говорят, что это больше стереотип, навязанный поп-культурой и порно. У всех случается — это лишь физиология. Расслабьтесь, а то заработаете невроз
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Страх № 2. Хуже её бывшего
Это комплекс "сына маминой подруги". Мужчина сам сражается в постели с воображаемым конкурентом. Пытаясь стать лучше того, кого он даже не знает. Не надо соревноваться — это же не спринт. Женщина вряд ли вам предъявит письменную претензию
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Страх № 3. Залёт
Дети, конечно, цветы жизни. Но лучше, если эти цветы всходят, когда запланировано. А иначе — стресс и нервотрёпка. Мужчина постоянно держит в голове это — "а вдруг". Но, может, многие из нас не родились бы, если бы не эта случайность
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Страх № 4. Признаться в любви
Мужчине нравится жить по принципу "пришёл, увидел, победил", а потом ушёл, когда заблагорассудится. А вот фраза: "Я люблю тебя" налагает нежеланную ответственность. И вроде бы тогда уже секс из развязного приключения превращается в обязанность
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Страх № 5. Женитьба
Этот страх напрямую вытекает из предыдущего. Конечно, женитьба — это мужской и благородный поступок. Но превращение из альфа-самца и мачо в скучного женатика сразу охлаждает пыл. И мужчины боятся, что узы брака свяжут страсть по рукам и ногам
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Страх № 6. Рутина
Мужчина боится, что некогда обворожительная красотка вдруг запустит себя, перестанет следить за фигурой, ухаживать за лицом. А заниматься сексом станет "надо". Конечно, это всё глупые стереотипы, "абьюзинг" и "бодишейминг". Но против природы не попрёшь
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Страх № 7. Поход налево
Своего похода налево мужчина не страшится. Он же самец и должен это доказать всем. Другое дело — измена жены. Этот поступок — если и не серпом по яйцам, то уж точно сильный удар по самолюбию. Измена способна погрузить сильный пол в пучины хандры и бессилия