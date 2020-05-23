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США испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотников

Установку разместили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland.

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Видео © YouTube / New Atlas

Американские военные успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие, которое предназначается для уничтожения беспилотников. Видео с учений было опубликовано на канале New Atlas в "Ютубе".

Сообщается, что 16 мая военнослужащие США разместили установку на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который находится неподалёку от базы Перл-Харбор. Военное командование Тихоокеанского флота уточнило, что испытания проходила система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator).

На опубликованных роликах видно, что установка была размещена на носу морского судна. Затем на видео показан яркий луч, который устремлён вдоль водной поверхности, а после можно увидеть беспилотник, который загорелся в воздухе и исчез.

Отмечается, что это первые испытания по уничтожению беспилотника лазерным оружием в море.

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