В страшном пожаре в Ярославской области погибли трое детей и пожилая женщина

Страшный пожар в деревне Тараканово Угличского района Ярославской области унёс жизни троих малолетних детей и пожилой женщины.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл сегодня около часа дня. На момент возгорания в деревянном жилом доме, принадлежащем чете Громовых, находилось более десяти человек. В здании проживала многодетная семья с восемью детьми.

Фото © LIFE

Спасатели незамедлительно выдвинулись на место инцидента, однако к моменту их прибытия пламя полностью охватило дом. В результате пожара здание площадью 60 квадратных метров полностью сгорело.

Фото © LIFE

Из-под завалов спасатели достали тела четырёхлетней девочки, двухлетних братьев-близнецов и пенсионерки.

Что касается выживших, то им предоставили временное жильё и необходимые вещи.

Видео © Прокуратура Ярославской области

— Организована прокурорская проверка, будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, — заявил прокурор Угличского района Ярославской области Александр Чеховской.