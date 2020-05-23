В страшном пожаре в Ярославской области погибли трое детей и пожилая женщина

Страшный пожар в деревне Тараканово Угличского района Ярославской области унёс жизни троих малолетних детей и пожилой женщины.
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл сегодня около часа дня. На момент возгорания в деревянном жилом доме, принадлежащем чете Громовых, находилось более десяти человек. В здании проживала многодетная семья с восемью детьми.
Фото © LIFE
Спасатели незамедлительно выдвинулись на место инцидента, однако к моменту их прибытия пламя полностью охватило дом. В результате пожара здание площадью 60 квадратных метров полностью сгорело.
Фото © LIFE
Из-под завалов спасатели достали тела четырёхлетней девочки, двухлетних братьев-близнецов и пенсионерки.
Что касается выживших, то им предоставили временное жильё и необходимые вещи.
Видео © Прокуратура Ярославской области
— Организована прокурорская проверка, будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, — заявил прокурор Угличского района Ярославской области Александр Чеховской.
Отметим, что по факту произошедшего заведено дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". На данный момент правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства происшествия. Причина пожара до сих пор не известна.
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