На Украине назвали предварительную версию гибели депутата Рады

Предварительной причиной гибели депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Валерия Давиденко называется самоубийство. Об этом заявил советник министра МВД Украины Зоран Шкиряк в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Он сообщил, что ведомство подтверждает факт гибели народного избранника, на месте работает следственно-оперативная группа городской полиции.

— Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже, — добавил Шкиряк.