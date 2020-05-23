На Украине назвали предварительную версию гибели депутата Рады

Предварительной причиной гибели депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Валерия Давиденко называется самоубийство. Об этом заявил советник министра МВД Украины Зоран Шкиряк в своём аккаунте в "Фейсбуке".
Он сообщил, что ведомство подтверждает факт гибели народного избранника, на месте работает следственно-оперативная группа городской полиции.
— Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже, — добавил Шкиряк.
Ранее Лайф сообщал, что тело депутата Рады Валерия Давиденко нашли в его офисе.