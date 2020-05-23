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"Мне интересна правда". Захвативший заложников в банке в Москве признал свою вину

В ходе допроса он не смог пояснить, что стало целью такого поступка.

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Подозреваемый в захвате заложников в "Альфа-банке" в Москве 34-летний Алексей Б. в ходе допроса признал свою вину и рассказал, зачем совершил преступление.

Мне интересна правда. Что со мной происходит? — отметил подозреваемый.

По его собственному признанию, целью захвата заложников стал "захват заложников", а делал он это для того, чтобы "узнать правду".

Ранее Лайф сообщал, что днём 23 мая мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Он требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему некую правду, и угрожал взорвать бомбу. Бывшие коллеги захватчика рассказали Лайфу, каким он был.

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