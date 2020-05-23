Подозреваемый в захвате заложников в "Альфа-банке" в Москве 34-летний Алексей Б. в ходе допроса признал свою вину и рассказал, зачем совершил преступление.
— Мне интересна правда. Что со мной происходит? — отметил подозреваемый.
По его собственному признанию, целью захвата заложников стал "захват заложников", а делал он это для того, чтобы "узнать правду".
Ранее Лайф сообщал, что днём 23 мая мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Он требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему некую правду, и угрожал взорвать бомбу. Бывшие коллеги захватчика рассказали Лайфу, каким он был.
Лента новостей
"Мне интересна правда". Захвативший заложников в банке в Москве признал свою вину
сегодня в 19:43
На жителей Перми и Казани завели дела за фотографии нацистов в "Бессмертном полку онлайн"
сегодня в 14:46
"Пошёл закрыть счёт". Заложник в московском банке делился происходящим с подписчиками — видео
сегодня в 13:56