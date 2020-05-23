"Мне интересна правда". Захвативший заложников в банке в Москве признал свою вину

Подозреваемый в захвате заложников в "Альфа-банке" в Москве 34-летний Алексей Б. в ходе допроса признал свою вину и рассказал, зачем совершил преступление.

— Мне интересна правда. Что со мной происходит? — отметил подозреваемый.

По его собственному признанию, целью захвата заложников стал "захват заложников", а делал он это для того, чтобы "узнать правду".