Что за праздник Ураза-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 апреля

22 марта с заходом солнца начался священный для мусульман месяц Рамадан. Продлится он до 21 апреля. Это месяц, предписанный для соблюдения поста — в тюркской традиции "уразы", что и переводится как "пост". По его окончании мусульмане отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам.

Сколько длится Рамадан? Какие правила Рамадана?

Рамадан в 2023 году длится 30 дней. По его окончании 21 апреля мусульмане будут отмечать светлый праздник Ураза-байрам. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Продолжительность Рамадана диктуется исламским календарём, который используют для определения дат религиозных праздников. Священный месяц длится 29 или 30 дней.

Месяц Рамадан состоит из 30 дней, иногда 29 дней. Мусульмане в этот месяц от рассвета до захода солнца соблюдают пост, по традиции мусульмане не должны ничего вкушать — ни еды, ни питья. И в это светлое время также не иметь супружеской близости. После захода солнца всё то, что было запрещено, разрешается Муфтий Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Как проходит Рамадан? Днём верующие занимаются своими делами, а вот вечером — делами общины, потому этот месяц называют ещё и месяцем общины.

Люди стараются вечером прийти в общину, вместе провести трапезу разговения — ифтар. И также духовно обогатиться, потому что это месяц поклонений, дополнительных молитв. Этот месяц полон и благотворительных дел, выплачивают специальную милостыню — фитар. Она предназначается прежде всего для нуждающихся людей, для тех, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации Муфтий Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Когда закончится ураза в 2023 году? Для чего держат уразу?

В 2023-м ураза закончится в ночь с 20 на 21 апреля. Пост во время Рамадана позволяет укрепить самодисциплину, учиться воздерживаться от искушений. Другие составляющие — сострадание и благодарность, ведь воздерживаясь от пищи, люди начинают понимать, как она ценна. Какая польза от поста? Ураза даёт возможность организму избавиться от шлаков. В организмах тех, кто держит уразу, уменьшается содержание жира, инсулина и глюкозы в крови.

Как определить время сухура и ифтара?

Завершить сухур — утренний приём пищи — нужно до первых признаков рассвета. Чтобы точно не прогадать, закончите сухур за полтора часа до восхода солнца. Ифтар — вечерний приём пищи, с арабского переводится как "разговение". Его проводят по окончании вечерней молитвы магриб сразу после заката.

Как восполнить пропущенные дни уразы?

Если человек болел, был в пути и по каким-то причинам не смог соблюсти пост, он, согласно Корану, должен возместить то количество дней, которое пропустил. Уже в следующем месяце после праздника Муфтий Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области

В чём смысл праздника Ураза-байрам?

Светлый праздник Ураза-байрам мусульмане в этом году встретят 21 апреля. Чтобы отметить, утром верующие соберутся в мечетях. "С одной стороны, это праздник, но, с другой — и некая грусть, потому что месяц Рамадан очень активный", — заметил Аббясов в беседе с Лайфом.

Ураза-байрам — это праздник разговения. Мусульмане, выдержав пост, имеют право уже в дневное время вкушать еду. По традиции в этот день мусульмане совершают полное омовение, надевая самую нарядную одежду, отправляются в мечеть. Там они слушают проповеди, посвящённые данному празднику. После этого люди угощают друг друга, это может быть в домашних условиях или в мечети Муфтий Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Сколько дней отмечается праздник Ураза-байрам?

Праздник отмечается один день. Потом же, если у кого-то есть желание, считается благостным продержать ещё 6 дней поста. И тогда пост приравнивается, как будто человек непрерывно держал пост год Муфтий Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Как поздравить с Ураза-байрам?

Как правильно поздравить с праздником Ураза-байрам? В этот день принято желать друг другу благословенного праздника — "Ид мубарак!" Фото © Pexels / Rodnae Productions

Традиционное поздравление в Ураза-байрам — фраза "Ид мубарак!" (в переводе с арабского — благословенный праздник). Её же используют и в Курбан-байрам.

Сколько дней между Ураза-байрам и Курбан-байрам?

Курбан-байрам наступает ровно через 70 дней после того, как мы празднуем Ураза-байрам. 2 месяца и 10 дней — это время паломничества. И в этом году Курбан-байрам наступит где-то в июне. Курбан-байрам празднуется 3 дня, этот праздник посвящён жертвоприношению. Он также связан с обрядами хаджа, паломничества Муфтий Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Ураза-байрам: что нужно делать

После общей праздничной молитвы нужно собраться с близкими за накрытым столом. Ещё в этот день можно сходить на кладбище, навестить могилы родных. Чтобы очиститься духовно, нужно попросить прощения у дорогих сердцу людей и читать суры из Корана.

Ураза-байрам: что нельзя делать

В день Ураза-байрам нельзя ругаться, выяснять отношения с близкими и друзьями, заниматься домашними делами, работать в поле и трудиться в огороде.

Ураза-байрам: что готовят