Мусульманские праздники в 2024 году: Даты всех торжеств и постов Мусульманский календарь, как и общепринятый, включает в себя 12 месяцев. Но поскольку все главные праздники ислама устанавливаются по лунному календарю, их даты каждый год меняются. О точных датах мусульманских праздников в 2024 году читайте в материале Life.ru. 11 февраля, 21:00 Календарь мусульманских праздников в 2024 году. Фото © Freepik

Исламский календарь состоит из 354 или 355 дней, это примерно на 11 дней короче солнечного года. Поэтому даты мусульманских религиозных праздников каждый год меняются относительно григорианского календаря.

Если светский праздник — это повод к весёлому времяпрепровождению, то в понимании мусульман праздник — это возможность умножить добрые деяния. В исламе праздники называются по-арабски — на языке Корана, однако существуют и параллельные названия на других языках народов мусульманского мира, в частности языках тюркской группы. Самые значимые для верующих дни года — Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Какой сейчас год по мусульманскому календарю

Летоисчисление у мусульман ведётся от Хиджры (16 июля 622 года н.э.) — в этот день пророк Мухаммед и его первые последователи переселились из Мекки в Медину. Этот год стал первым годом исламского лунного календаря, таким образом, светский 2024 год — это 1445–1446 годы по Хиджре.

Новый год по исламскому календарю начинается с месяца Мухаррам. В 2024 году первый день года выпадает на 7 июля. Таким образом, в ночь с 6 на 7 июля последователи ислама встретят новый, 1446 год. По традиции эта дата в исламе практически не отмечается: верующие молятся в мечетях, читая проповедь о переселении пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Кстати, и светский Новый год многие мусульмане тоже не отмечают.

Календарь мусульманских праздников на 2024 год

Ночь Рагаиб — с 18 на 19 января

Это первый праздник в календарном году. Ночь Рагаиб, или Рагаиб кич, — это день бракосочетания родителей пророка Мухаммеда — Абдуллы ибн Абд аль-Мутталиба и Амины бинт Вахб. Праздник отмечается в первую пятничную ночь месяца Раджаб, в 2024 году это ночь с 18 на 19 января. Мусульмане проводят её в молитвах и покаянии, а на следующий день держат пост.

Ночь Мирадж — с 7 по 8 февраля

Мусульмане верят, что в ночь Мирадж пророк Мухаммед познал сразу два чуда. Из-за этого у праздника есть два названия — аль-Исра (что означает "путешествие ночью" на арабском языке) и аль-Мирадж (которое может быть интерпретировано как "восхождение", "вознесение" или "лестница"). Первое чудо — это путешествие из Мекки в Иерусалим на крылатом животном бураке. Второе чудо — посещение семи небес, на каждом из которых Мухаммед встретил других пророков, а после этого встретился с Аллахом.

Мусульмане проводят праздник в молитвах, читают Коран и пересказывают предание о чудесном вознесении Мухаммеда. Они посещают мечеть, чтобы совершить совместную молитву и послушать посвящённую этому событию проповедь. Считается, что пост в Мирадж в ритуальном отношении равен ста ночам поста.

Ночь Бараат — с 24 на 25 февраля

Одна из почитаемых мусульманами ночей отмечается в ночь с 14-го на 15-е число месяца Шабан. "Бараат" в переводе с арабского означает "непричастность", "очищение", и действительно, в исламе этот день считается днём освобождения или отпущения грехов. Считается, что именно в эту ночь Аллах дал пророку Мухаммеду право заступничества за всех мусульман.

В ночь Бараат мусульмане обычно проводят в бдении, читают Коран и молятся. Рекомендуется просить у Аллаха принять благие дела и простить грехи, а также вспоминать и желать милости, прощения, благоденствия умершим.

Пост Рамадан — с 10 марта по 9 апреля

Девятый месяц мусульманского календаря, он считается самым святым в году, так как считается, что в этот месяц Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду. Это время обязательного для мусульман поста (саум), который является одним из пяти столпов ислама. Мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с рассвета (после утреннего призыва к молитве) и заканчивается после захода солнца (после вечернего призыва к молитве). Разрешаются только два приёма пищи: завтрак до рассвета (сухур) и ужин после вечерней молитвы (ифтар).

Духовный смысл воздержания в том, чтобы подтвердить перед Аллахом свою стойкость, вернуться на истинный путь и отойти от разрушения и духовного опустошения. Кстати, от поста освобождаются дети, старики и больные, путники, беременные и кормящие женщины, если опасаются за своё здоровье.

Ночь аль-Кадр — с 5 на 6 апреля

Второе название Ночь аль-Кадр — это Ночь могущества. Мусульмане полагают, что эта дата имеет отношение к появлению сур Корана. Считается, что в эту ночь к молящемуся пророку Мухаммеду явился ангел Джибриль и передал первые пять аятов суры аль-Аляк. Ночь аль-Кадр празднуется в последней декаде месяца Рамадан, в 2024 году она выпадает на ночь с 5 на 6 апреля. Ночь Кадр — это время молитв и обращения к Богу.

Ураза-байрам — 10 апреля

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, — праздник разговения после строгого поста в месяц Рамадан. Отмечается в первый день месяца Шавваль, в 2024 году это 10 апреля. Верующие надевают нарядную одежду, готовят традиционные блюда. Приступать к трапезе можно после коллективной молитвы, Ид намаза. В этот день принято дарить подарки и ходить в гости. Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!").

В мусульманских странах день праздника, как правило, является выходным, как и в регионах России, где проживает много приверженцев ислама, — Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и Крыму.

Хадж — 14–19 июня

Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки (мечеть аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина). Хадж является пятым столпом ислама после шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум). Совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, поэтому этот месяц и получил название Зуль-хиджа, то есть "обладающий паломничеством".

Каждый год хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8-го и заканчивая 12-м днём месяца Зуль-хиджа. В 2024 году эти даты выпадают на 14–19 июня. Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин. Если человек в силу уважительных причин не может сам совершить паломничество, он имеет право послать вместо себя другого человека, оплатив все расходы.

День Арафа — 15 июня

Во время хаджа, на 9-й день месяца Зуль-хиджа, наступает одна из самых священных дат в исламе — День Арафа. В этот день паломники со всего мира собираются на горе Арафат, которая находится в 20 километрах от Мекки. Они проводят время в молитвах, духовном обращении к Аллаху, исповедуют свои грехи, молясь о прощении.

История стояния на горе Арафат связана с Адамом и Хаввой (Евой) — первыми людьми. Согласно Корану, Аллах создал первого человека из глины, а жену — из его ребра. После того как пара вкусила запретный плод, она была изгнана из рая. Спустя долгие годы скитаний Адам и Хавва вновь встретились, и произошло это возле горы Арафат.

Также традиционно в этот день мусульмане могут держать добровольный пост. Домашние хлопоты необходимо закончить до обеда, вторая половина дня отведена на молитвы. Согласно поверью, грехи в этот день увеличиваются, а добрые дела поощряются.

Курбан-байрам — 16–20 июня

Курбан-байрам (Ид аль-Адха, праздник жертвоприношения) отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком. Курбан-байрам отмечается несколько дней подряд. Например, в Саудовской Аравии празднование длится две недели. В 2024 году Ид аль-Адха попадает на ночь с 15 по 16 июня. Праздник принято встречать в чистой и опрятной одежде. Главная традиция Курбан-байрама — это жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана и вспоминают о подвиге пророка.

День Ашура — 16 июля

День Ашура — это десятый день первого в исламском календаре месяца Мухаррам, его название в переводе и означает "десятый". Мусульмане верят, что именно в День Ашура были сотворены небо, земля и море, а также первый человек — Адам. Также ко дню Ашура в исламе относят спасение пророка Мусы (Моисея) и много других важных событий. А ещё считается, что именно 10-й день Мухаррама будет днём совершения на грядущем Страшном суде.

Две главные мусульманские ветви (сунниты и шииты) имеют разные традиции празднования: сунниты стараются держать добровольный пост и вспоминают в этот день спасение пророка Мусы. День Ашура у шиитов — это траурный день имама Хусейна. Верующие держат обязательный пост. В честь праздника в некоторых странах проводят исторические реконструкции.

День страдания Фатимы — 5 декабря

День страдания Фатимы считается днём траура. Фатима была младшей дочерью пророка Мухаммеда. Она единственная из всех детей дожила до смерти пророка и умерла практически сразу после своего отца. Фатима почитается мусульманами как образец богобоязненности, терпения и нравственности. Мусульмане особо почитают День Фатимы и держат 20-дневный траур.

Авторы Александра Вишнякова