Аль-Исра, или Аль-Мирадж 2024: чудеса, которые случились с пророком Мухаммедом Ночь Мирадж 2024 — вознесение пророка Мухаммеда, одно из главных событий в году для правоверных мусульман. Когда отмечают этот праздник, какова его история и какие есть правила поведения в эту ночь — читайте подробнее на Life.ru. 6 февраля, 21:00 Ночь Мирадж мусульмане проводят в бдении, читают Коран, молятся и пересказывают предание о чудесном вознесении Пророка. Фото © Shutterstock.com

Ночь Мирадж является одним из важнейших событий для мусульман. Считается, что во время этой чудесной ночи пророк Мухаммед совершил своё путешествие в Иерусалим, где совместно с двумя другими пророками прочитал коллективную молитву и вознёсся на небеса.

Давайте же выясним, когда празднуется главная ночь мусульман, почему она стала священной и что нужно делать во время неё.

Какого числа отмечают ночь Мирадж

Как известно, все мусульманские праздники отмечаются в соответствии с лунным календарём. Мирадж следует отмечать в ночь с 26-го на 27-е число священного месяца Раджаб — седьмого месяца лунного календаря, месяца смирения и покорности, поста и благих молитв, дружбы и налаживания родственных уз. В 2024 году эта дата выпадает на ночь с 7 на 8 февраля, но начать подготовку к ночи Мирадж нужно заранее и не забыть прочитать необходимые молитвы.

История священной ночи

Верующие мусульмане считают, что в ночь Мирадж произошло два чудесных события. Во-первых, пророк Мухаммед совершил путешествие из Мекки в Иерусалим и был вознесён на небеса. Из-за этого у праздника есть два названия — "аль-Исра" (что означает "путешествие ночью" на арабском языке) и "аль-Мирадж" (которое может быть интерпретировано как "восхождение", "вознесение" или "лестница"). Но легенда гласит, что это ещё не все чудеса, произошедшие в волшебную ночь. После того как Мухаммед помолился, он решил отдохнуть возле Каабы в Мекке. Внезапно ему явился ангел Джибриль, который без вреда для пророка открыл его грудь, вынул сердце и омыл его верой из золотого таза. Потом ангел предложил Мухаммеду отправиться в Иерусалим на крылатом животном бураке. Это существо имеет тело лошади и человеческое лицо, и считается, что оно может преодолевать большие расстояния с помощью нескольких прыжков. С помощью бурака Мухаммед успел добраться до Аль-Аксы в Иерусалиме до рассвета, останавливаясь по пути для молитвы. Это позволило ему также посетить Медину и родину пророка Исы, которого ассоциируют с Иисусом Христом.

Иранская миниатюра персидского художника султана Мухаммеда (XVI век н. э.), изображающая пророка ислама верхом на бураке. Хранится в Британском музее. Источник © Wikimedia.org

Прибыв в Иерусалим, Мухаммед встретился с остальными пророками и совершил молитву вместе с ними. Потом Джибриль появился перед ним с двумя чашами — одна с молоком, а другая с вином. Ангел предложил Мухаммеду выбрать, что хотел бы тот выпить, и он выбрал молоко, отказавшись от алкоголя. За это Джибриль перенёс его на небеса. Принято считать, что Мухаммед посетил семь небес Рая, на каждом из которых он встретил других пророков. На первом уровне он видел Адама, на втором — Ису и Марию, на третьем — Юсуфа, на четвёртом — Идриса, на пятом — Харуна, на шестом — Мусу, а на седьмом — Ибрахима. После этого Мухаммед встретился с Аллахом, который приказал ему читать намаз 50 раз в день. Пророк согласился на это условие, но по дороге обратно он встретил Мусу. Тот попросил его вернуться к Богу и молить о менее строгом намазе. В результате Аллах сжалился и позволил Мухаммеду молиться всего пять раз в день, при этом каждая молитва приносила десятикратную благодать.

После этого пророк спустился в ад, где видел наказания для грешников. Некоторые разбивали свои головы о камни и воскресали, чтобы повторить это снова, потому что при жизни они пропускали намазы. Другие ели гнилое мясо, даже если рядом было хорошее, — такая судьба ждала тех, кто изменял своим жёнам. Там же мучались и скупцы, которые не платили закят и не подавали милостыню.

Что нужно делать в ночь Мирадж?

Ночь Мирадж мусульмане, как правило, проводят в бдении. В праздничный день они посещают мечети, чтобы вместе слушать проповеди и молиться.

Султан хазрат Мурадимов, имам-хатыб мечети "Рамазан", рассказывает, как следует провести ночь Мирадж. Видео © YouTube / Путь истины

Сколько намазов нужно совершать в ночь Мирадж?

В день перед ночью Мирадж необходимо прочесть намаз в 4 ракаата — это порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву. В каждом ракаате нужно прочесть:

суру Фатиха — первый стих Корана, который представляет собой квинтэссенцию Священного Писания;

— первый стих Корана, который представляет собой квинтэссенцию Священного Писания; Аятуль Курси — важнейший стих из Священного Корана, в котором упоминается самое великое имя Всевышнего (читается пять раз);

— важнейший стих из Священного Корана, в котором упоминается самое великое имя Всевышнего (читается пять раз); суру аль Кафирун — повествует об отношении к иноверцам (читается пять раз);

— повествует об отношении к иноверцам (читается пять раз); Ихлас — повествует о единственности Аллаха, о том, что все существа нуждаются в нём (читается пять раз);

— повествует о единственности Аллаха, о том, что все существа нуждаются в нём (читается пять раз); Аль-Фаляк — призывает прибегать к защите Господа от зла и козней как материального характера, так и нематериальных его форм, таких как чёрная магия или колдовство (читается пять раз);

— призывает прибегать к защите Господа от зла и козней как материального характера, так и нематериальных его форм, таких как чёрная магия или колдовство (читается пять раз); Ан-Нас — является своего рода продолжением предыдущей суры, в которой Творец призывает свои создания прибегать к Его защите от зла, имеющегося в мире (читается пять раз).

Кроме того, во время ночи Мирадж можно совершить дополнительные намазы для того, чтобы восполнить пропущенные и покаяться за свои грехи. Также можно прочитать дуа — личные молитвы, чтобы просить благословения для своих близких.

В память о вознесении пророка Мухаммеда на небеса на Храмовой горе построен монумент, названный Куполом Вознесения. Фото © Andrew Shiva / Wikipedia

Нужно ли поститься

Начиная со следующего после ночи Мирадж утра многие начинают поститься. Считается, что пост в этот день равноценен ста ночам поста в обычное время. После месяца Рамазан именно в месяце Раджаб пророк Мухаммед соблюдал уразу дольше всего — он считается месяцем раскаяний.

Чего не следует делать в ночь Мирадж?

Во время ночи Мирадж ислам запрещает употребление алкоголя, ведь пророк Мухаммед отказался от него в пользу молока.

Также этот праздник не следует отмечать слишком громко и шумно. Ночь Мирадж предназначена для тихих молитв и прощения обид, а не для шумных гуляний.

Мусульмане считают, что в данную священную ночь необходимо воздерживаться от ругательств, так как это только приносит вред.

Авторы Андрей Ананьев