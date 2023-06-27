День Арафа: Когда молитвы сливаются в едином потоке, а сердца — в океане искренности Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить хадж — паломничество к святым местам в Мекке (Саудовская Аравия). Хадж совершается в 12-й месяц лунного мусульманского календаря, который называется Зуль-хиджа. 27 июня, 11:49 День Арафа — один из важнейших мусульманских праздников, который отмечается на девятый день месяца Зуль-хиджа. Фото © Getty Images / Zurijeta

Во время паломничества, на 9-й день этого месяца, наступает одна из самых священных дат в исламе — День Арафа. В этот день множество мусульман со всего мира собираются на горе Арафат, которая находится в двадцати километрах от Мекки. Паломники проводят время в молитвах, духовном обращении к Аллаху, исповедуют свои грехи, молясь о прощении. В 2023 году праздник отмечается в период с 27 на 28 июня. На следующий день после Дня Арафа мусульмане празднуют один из главных праздников в году — Курбан-байрам.

История и значение Дня Арафа

Перед днём Арафа мусульмане совершают омовение и приходят к подножию горы Арафат. Фото © Getty Images / Dilek Mermer / Anadolu Agency

История стояния на горе Арафат связана с Адамом и Хаввой (Евой) — первыми людьми как в христианской, так и в мусульманской традиции. Согласно Корану, Аллах слепил первого человека из глины, а жену создал из его ребра. После того как пара поддалась искушению шайтана и вкусила запретный плод, она была изгнана из рая. Спустя долгие годы скитаний Адам и Хавва вновь встретились, и произошло это возле горы Арафат. В память об этом событии паломники ежегодно приходят к священной горе, это один из главных обрядов хаджа. Все паломники обязательно должны посетить это место, иначе хадж не будет считаться выполненным.

Перед днём Арафа мусульмане совершают омовение и приходят к подножию или располагаются на склоне горы под палящими лучами солнца, добровольно принимая это испытание. От рассвета до заката паломники молятся и слушают проповеди. Считается, что в этом святом месте все слова и мысли молящихся мгновенно будут услышаны Аллахом.

В день Арафа верующему прощаются все грехи за текущий и предыдущий год. В Коране от лица Аллаха сказано: "О, Мои ангелы, Мои рабы в ночь вернулись, чтобы просить Меня. Вы — Мои свидетели в принятии Мной их дуа об исполнении их желаний и надежд, что их плохое заменяю по Своей милости на хорошее, что их хорошему Я даю всё, что просят, и то, что Я их долги беру на Себя".

День Арафа почитаем главными течениями в исламе — суннитами и шиитами. Что касается истории происхождения названия "Арафа", то, по одной из версий, оно связано со словом "арафту" (араб.) — "узнал", так как здесь Адам и Хавва узнали друг друга после долгой разлуки.

Что нужно делать в день Арафа

Хотя хадж ежегодно совершают миллионы мусульман, большинство верующих всё же встретят день Арафа не у священной горы, а дома. По традиции всю работу в этот день важно закончить в первой половине дня, а вторую посвятить молитве. Считается, что в этот особенный день все совершенные грехи и благие дела могут многократно усилиться, поэтому важно соблюдать осторожность. Молиться следует не только за себя, но и о всех родных и друзьях, хорошо будет помочь страждущему, подать милостыню нищему, попросить прощения за обиды. Причём сначала важно извиниться непосредственно перед тем, кого ты обидел, а уже затем искренне молиться об отпущении грехов Богу.

Что нельзя делать в день Арафа

Любые работы по дому следует закончить до обеда, это касается не только домашних дел, но и приготовления еды на ужин. Вторую половину дня правоверные мусульмане проводят в молитвах. В день Арафа недопустимо совершать плохие поступки, сквернословить, завидовать, ругаться. Не дозволено вкушать запрещённую (харам) пищу. Однако если другой нет, то в небольших количествах есть её разрешается. При этом следует не забывать просить у Аллаха прощения за свой поступок.

Вообще же считается, что в день Арафа нужно держать пост и принимать пищу только в тёмное время суток: после заката солнца и до восхода. При этом пища должна строго соответствовать нормам ислама, то есть быть халяльной. Мусульмане верят, что за пост во время дня Арафа "записываются бесчисленные награды и прощаются грехи". В Коране сказано: "Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущий и последующий годы". А вот паломники, совершающие хадж, от голодания освобождаются, так как им нужно беречь силы для молитвы и завершения хаджа. Больным людям пост также не предписан.

Какие молитвы нужно читать в День Арафа

В День Арафа мусульмане должны много времени проводить в молитве и почитании Аллаха. Фото © ТАСС / PA / SOHAIL SHAHZAD

В этот день мусульмане должны много времени проводить в молитве и почитании Аллаха. Они могут совершать обязательные и добровольные намазы, а также читать Коран и проводить индивидуальные молитвы. Вот несколько из рекомендованных молитв:

Джумуа-намаз — рекомендуется совершать обязательный намаз Джумуа (пятничная молитва) вместе с общиной.

Духа-намаз — советуется совершить намаз Духа (послеобеденная молитва). Можно его совершить как индивидуально, так и собраться вместе с другими мусульманами для этой молитвы.

Тахадджуд — рекомендуется пробудиться в середине ночи и совершить намаз Тахадджуд (ночная молитва), молясь Аллаху и прося прощения.

Дуа Арафа — рекомендуется совершать особую молитву, известную как Дуа Арафа, которую Посланник Мухаммад читал в День Арафа. Эта молитва имеет особое значение и рекомендуется к чтению в это время.

Авторы Андрей Соколов