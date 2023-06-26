Что за праздник Курбан-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать в Ид аль-Адху В этой статье Лайф простыми словами объясняет, в чём смысл праздника Курбан-байрам, для чего в этот день режут барана, что категорически не рекомендуется делать 28 июня 2023 года и что верующие готовят в праздник Ид аль-Адха. 26 июня, 12:55 В 2023 году Курбан-байрам отмечают в среду, 28 июня. Фото © Shutterstock

Когда будет Курбан-байрам в 2023-м

Мусульмане в ночь с 27 на 28 июля начинают отмечать Курбан-байрам — одно из главных торжеств в исламе, напоминающее верующим о милосердии Всевышнего. Ид аль-Адха — так этот праздник окончания хаджа называют арабы — наступает ровно через 70 дней после Уразы-байрама, который в 2023 году отмечался 21 апреля.

В России этот праздник довольно распространён. По данным ВЦИОМ, не менее 6% граждан страны в 2021-м являлись последователями ислама. Это вторая по распространенности религия на территории Российской Федерации.

Два месяца и десять дней — это время паломничества. Курбан-байрам празднуется три дня, этот праздник посвящён жертвоприношению. Он также связан с обрядами хаджа, паломничества Муфтий Рушан Аббясов, председатель Духовного управления мусульман Московской области

В чём смысл праздника Курбан-байрам?

Курбан-байрам знаменует завершение ежегодного хаджа (паломничества) верующих со всего мира в Мекку и Медину, к святыням ислама. Корни праздника восходят к истории о пророке Ибрагиме (Авраам). Как-то раз во сне ему явился ангел Джабраил и передал веление Аллаха: принести в жертву старшего сына Исмаила (в Ветхом Завете — Исаак).

Всевышний, поручив пожертвовать наследником, проверял Ибрагима. И когда, терзаясь, пророк согласился умертвить родного сына, Аллах смилостивился. В итоге человеческая жертва была заменена: жертвенным агнцем стал баран, а Ибрагим успешно прошёл испытание веры, посланное Господом. С тех пор верующие каждый год вспоминают Ибрагима и милость Аллаха, и для большинства мусульман Курбан-байрам является главным праздником в году.

Сколько дней отмечается праздник Курбан-байрам?

Сколько длится Курбан-байрам? В разных государствах — по-разному, в основном празднуют несколько дней подряд. Обычно длительность торжеств — три–пять дней, однако в исламских странах, например, Саудовской Аравии, могут затянуться на две недели.

Как поздравить с Курбан-байрамом?

Что нужно говорить во время Курбан-байрама? Традиционное поздравление в Ид аль-Адха — фраза "Ид мубарак!", — что с арабского переводится как благословенный праздник. Её же используют и в Ураза-байрам.

В Курбан-байрам мусульмане желают друг другу благословенного праздника: "Ид мубарак!" Фото © Mufid Majnun/ Unsplash

Курбан-байрам: что нужно делать

Что делают на праздник Курбан-байрам? Перед началом Ид аль-Адха верующие совершают полное омовение. Праздник следует встречать в чистой одежде, опрятным.

Начнётся великий праздник с утренней молитвы. В каждой из мечетей совершится намаз, после чего начнётся главная часть праздника — жертвоприношение. Детей на молитвы брать необязательно. Положено одну треть жертвенных животных отдать беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам и ещё одну треть оставить семье. А ещё в этот день принято навещать близких и молиться за умерших. Также верующие должны раздавать милостыню Председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин

Курбан-байрам: чего нельзя делать

В Курбан-байрам нельзя проявлять агрессию, когда закалываешь жертвенное животное, его категорически нельзя мучить. К нему надо относиться с жалостью, а на место жертвоприношения приводить аккуратно, не вызывая паники. Кроме того, нельзя, чтобы происходящее увидели другие животные. Само млекопитающее, что приносят в жертву, ножа видеть не должно.

Курбан-байрам: жертвоприношение

Принесение барана в жертву — важная традиция праздника Курбан-Байрам. Фото © Luke Thornton / Unsplash

Во время праздника Ид аль-Адха баран — главное блюдо, жертвенное млекопитающее. Как мы уже рассказывали выше, традиция получила распространение, когда Всевышний проверял Ибрагима. А вообще её корни уходят ко временам библейского Адама, сыновья которого — Авель и Каин — приносили барана в жертву Богу. Помимо барана жертвенными животными могут стать двухгодовалая корова или пятилетний верблюд. Важно понимать, что в первую очередь мясом угощают нуждающихся, близких и друзей.

Покупка мяса барана в магазине или на рынке на Курбан-байрам не является следованием традициям, но указывает на желание их поддержать. К тому же не у всех верующих есть возможность самостоятельно принести животное в жертву. Вопреки расхожему мнению, жертвоприношений не производят в мечетях и на их территориях, такая деятельность запрещена.

Авторы Марина Калегина