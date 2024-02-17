Рамадан 2024 в России: когда начинается и заканчивается великий мусульманский пост В марте 2024 года начинается Рамадан — время мусульманского поста, в течение которого верующим нельзя пить и есть в светлое время суток. Life.ru рассказывает о точных датах поста и его религиозных традициях. 16 февраля, 21:00 В 2024 году священный месяц Рамадан начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля. Фото © Shutterstock.com

Рамадан — девятый месяц лунного календаря, священный для мусульман всего мира. Он является одним из пяти столпов ислама — основ религии, обязательных для исполнения каждым верующим. Четыре других столпа ислама включают:

Намаз: пятикратная ежедневная молитва, выполняемая в строго определённое время.

Шахада: признание веры в единственного Бога — Аллаха и пророка Мухаммеда.

Хадж: паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин, имеющий физические и финансовые возможности, должен совершить хотя бы один раз в жизни.

Закят: ежегодный налог, который взимается с состоятельных мусульман для помощи нуждающимся.

Как появился пост в Рамадан? "История Рамадана" из цикла статьи про религию ислам на русском языке. Видео © YouTube / Islam Atmos

Суть Рамадана

Впервые Рамадан упоминается в Коране. Согласно тексту, "поститься следует считаное количество дней". Кстати, сама священная книга мусульман была ниспослана им именно в этот месяц.

Во время Рамадана мусульмане соблюдают обязательный пост от рассвета до заката. Они воздерживаются от еды, питья, курения и всех форм интимных отношений. Пост служит для духовного очищения, самоотречения и сострадания к тем, кто менее удачлив. В дополнение к посту во время Рамадана особо поощряется молитва, чтение Корана и совершение добрых дел.

Чтобы облегчить соблюдение поста, мусульмане обычно совершают предрассветный приём пищи (сухур) и разговляются (ифтар) с заходом солнца. Во время ифтара принято собираться с семьёй и друзьями, чтобы поделиться трапезой. Традиционно подаются такие блюда, как финики, чечевичный суп, рис и мясо.

Рамадан — это время для духовного роста, укрепления веры и проявления солидарности с мусульманской общиной. Он служит напоминанием о благословениях, которые посылает Аллах, и о важности сострадания и помощи другим.

Рамадан — это важный месяц для мусульман, который оказывает глубокое влияние на их жизнь. Он служит временем очищения, духовного роста и укрепления общинных связей. Соблюдение поста в Рамадан помогает мусульманам укрепить свою веру и стать лучшими людьми.

Под постом в исламе подразумевается полный отказ от еды и питья от рассвета и до заката, а также другие ограничения, которых мусульмане должны придерживаться в месяц Рамадан. Фото © Shutterstock.com

Какого числа начинается Рамадан в 2024-м

Каждый год Рамадан приходится на разные месяцы григорианского календаря, точные даты его начала и окончания могут варьироваться в зависимости от лунного цикла. Мусульмане должны следить за объявлениями от своих местных религиозных лидеров или календарями Рамадана для точных дат. Впрочем, в наше время для этого можно использовать и Интернет.

В 2024 году священный месяц Рамадан начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля. На закате в ночь на 10 апреля верующие отмечают праздник разговения — по-арабски он называется "Ид аль-Фитр", а по-тюркски "Ураза-байрам".

Праздник разговения — самый долгожданный в мусульманском календаре. Он знаменует успешное окончание поста, то, что верующий успешно справился с посланным Богом испытанием. К окончанию Рамадана готовятся заранее: проводят уборку в доме, готовят праздничные блюда. Обязательным считается раздача милостыни как искупление возможных ошибок, совершёнными верующим во время поста. Жертвовать можно как деньгами, так и продуктами питания.

Рамадан ― это главный религиозный праздник мусульман, поскольку считается, что именно в этом лунном месяце пророку Мухаммеду были ниспосланы первые откровения Корана. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Чего не следует делать в месяц Рамадан?

Помимо воздержания от еды и питья, мусульмане во время Рамадана должны избегать сквернословия, сплетен и других греховных поступков.

Кроме того, мусульманам запрещается в светлое время суток:

курить или нюхать табак, в том числе курить кальян;

сглатывать любую мокроту, попавшую в рот, так как это уже считается питьём;

специально провоцировать рвоту.

Кому можно не поститься?

Несмотря на обязательный характер поста, существуют некоторые исключения. От поста освобождаются пожилые люди, больные, путешественники, беременные женщины и кормящие матери. Тем, кто не может соблюдать пост, рекомендуется выплатить искупление (каффара), которое может заключаться в кормлении нуждающихся или ежедневных молитвах.

Авторы Андрей Соколов