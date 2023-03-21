Что за праздник Навруз и как его отмечают мусульмане в разных странах мира

Сегодня, 21 марта, отмечается один из древнейших праздников народов Центральной Азии и Ближнего Востока — Навруз, который входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО и в переводе с фарси означает "новый день", то есть приход Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием.

В каждой стране Навруз отмечают по-своему, с учётом местных традиций. Однако, как правило, у всех мусульманских народов на стол 21 марта ставят много сладостей, в основном пахлаву и шекербуру. Не обходится праздничный ужин и без каши, приготовленной из семи злаков, также обязательной составляющей являются проросшие зёрна пшеницы, символизирующие плодородие и достаток. Большое внимание в Навруз уделяют цифре семь, которая символизирует счастье и удачу. Например, в Азербайджане и Иране зажигают костёр, через него нужно прыгнуть семь раз. Согласно приметам, такой обряд поможет очиститься от прошлогодних грехов. Кроме того, как на Пасху, на Навруз красят яйца. В Азербайджане и Таджикистане они символизируют зарождение жизни.

Во многих странах Навруз — официальный выходной день, а в некоторых государствах, например в Азербайджане или Таджикистане, он даже превращается в маленькие каникулы. В России же праздник, в частности, популярен в Татарстане, Башкортостане, Адыгее и Дагестане.