Россиянам напомнили о нерабочих днях в мае

На майские праздники в этом году россиян ждут сразу семь нерабочих дней. Однако сокращённых рабочих дней перед ними не будет. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. Она напомнила, что выходными будут дни с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая.

"В 2023 году правительством России установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими официально сокращенных дней не будет", — приводит РИА "Новости" слова Саниной.

Она пояснила, что пойти навстречу сотрудниками и сократить рабочие дни перед праздниками могут работодатели. Согласно утверждённым же нормам перед выходными к Празднику Весны и Труда, а также в следующую пятницу, 5 мая, перед Днём Победы рабочие дни будут обычными, не укороченными.