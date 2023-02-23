Россиянам дали советы, как провести выходные с пользой для здоровья

Чтобы провести выходные с пользой для здоровья, в первую очередь нужно выспаться. Об этом рассказала медицинский психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских.

Специалист не советует превращать все выходные в "день сурка", однако нужно позволить себе спать чуть больше обычного. Также очень важно проводить время на свежем воздухе.

"Любая активность способствует насыщению организма кислородом, выводу токсинов, снижению уровня стресса. После таких активностей вы чувствуете себя наиболее расслабленным. После активного времяпрепровождения сходите в баню, попейте чай из очищающих трав. Позвольте себе быть расслабленным, никуда не спешить и наслаждаться тем, что у вас сейчас есть. Наслаждайтесь видами природы, удивляйтесь, любуйтесь, делитесь приятными впечатлениями", — порекомендовала Крушинских в беседе с RT.

В дни без работы лучше всего "просто созерцать", добавила психолог. Например, смотреть в окно на падающий снег. А если вы человек семейный, можно уделить время играм с детьми, выбрав настольные или подвижные. Выходные могут быть и временем для встреч с родными и друзьями. Кроме того, эксперт напомнила, что, когда человек меняет обстановку или просто покупает билет на поездку, уже начинается расслабление и он становится намного счастливее.

Крушинских советует постараться не ставить цели и задачи на выходные. Необходимо быть в собственном жизненном ритме, чувствовать себя, тело, замечать жизнь вокруг и в себе. Если не получилось заранее спланировать отдых, то спонтанность тоже будет полезна, так как она влияет на расширение процессов адаптации и помогает в профилактике и борьбе с рутиной и стрессом.