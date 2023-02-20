Опрос раскрыл отношение россиян к 23 Февраля и 8 Марта

Россияне в большинстве своём положительно относятся к празднованию 23 Февраля и 8 Марта. 64% одобряют отмечание Дня защитника Отечества, а 69% — Международного женского дня. Причём выяснилось, что обе даты больше любят мужчины. Исследование, которое провёл сервис "Работа.ру", также показало, что в российских компаниях придерживаются традиции поздравлять коллег.

Почти треть респондентов определяют своё отношение к 23 Февраля и 8 Марта (31% и 27% соответственно) как нейтральное, однако не против воспользоваться дополнительным выходным днём. Пережитком прошлого эти праздники считают только 5% и 4% участников опроса. Любят эти даты больше мужчины (67% и 71%). В 76% компаний поздравляют коллег, в остальных сказали, что нет.

Каждый второй респондент (49%) считает, что Международный женский день отмечается 8 марта, потому что Клара Цеткин призвала в этот день бороться женщин за равные права. Каждый десятый (10%) утверждает, что 8 марта была создана первая женская политическая организация "Общество женщин — революционных республиканок". Ещё 7% считают этот праздник днём рождения Розы Люксембург — одной из первых феминисток. Для 5% 8 марта является днём, когда женщины впервые получили право участвовать в выборах, а для 4% в этот день была представлена Декларация прав женщины и гражданки, подготовленная Олимпией де Гуж. 3% ответили, что в марте празднуют День матери. И почти каждый пятый (22%) признался, что не знает причину празднования 8 Марта.