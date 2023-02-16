Россиянам объяснили, как февральские праздники повлияют на зарплату

Впереди у россиян короткая рабочая неделя — с 20 по 22 февраля, а затем трудящихся ждёт четырёхдневный отдых с 23 по 26 февраля. Юрист Василий Воробьёв успокоил граждан — зарплата из-за февральских праздников не уменьшится.

"У кого есть фиксированный оклад, который измеряется в месяцах и платится в одно и то же время, зарплата не уменьшится никак", — напомнил эксперт в беседе с "Москвой 24".

А вот если работодатель попросит сотрудника выйти на смену в праздничный день, его заработок даже увеличится, поскольку за работу в праздники оплата начисляется в двойном размере. При этом юрист предупредил, что это обязательно должно быть включено в табель учёта рабочего времени.

Не коснётся двойная оплата в праздники тех работников, кто трудится по сменному графику, напомнил Воробьёв.