Россиянам напомнили, как считается зарплата за работу в выходные и праздничные дни
Юрист Нечаева: Работа в выходные и праздники должна оплачиваться в двойном размере
Некоторые работодатели привлекают к работе сотрудников в праздничные и выходные дни. Как рассказала Лайфу юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева, труд в эти дни должен быть оплачен в соответствии с российским законодательством.
По её словам, в большинстве случаев начальник должен запросить согласие сотрудника о работе в такие дни. Но есть и исключения, например, предотвращение катастроф.
"Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата", — объяснила юрист.
Нечаева объяснила, что это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье. Но если график сменный, то действуют несколько иные правила, так как у этих работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми.
"Для таких работников работа в субботу и в воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере", — резюмировала собеседница Лайфа.
А ранее юрист Нечаева рассказала, когда в 2023 году выгоднее всего взять отпуск. По её словам, верным решением будет при планировании отпуска смотреть на количество выходных в календаре.
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