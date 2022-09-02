Россиянам напомнили, как считается зарплата за работу в выходные и праздничные дни

Некоторые работодатели привлекают к работе сотрудников в праздничные и выходные дни. Как рассказала Лайфу юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева, труд в эти дни должен быть оплачен в соответствии с российским законодательством.

По её словам, в большинстве случаев начальник должен запросить согласие сотрудника о работе в такие дни. Но есть и исключения, например, предотвращение катастроф.

"Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата", — объяснила юрист.

Нечаева объяснила, что это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье. Но если график сменный, то действуют несколько иные правила, так как у этих работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми.

"Для таких работников работа в субботу и в воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере", — резюмировала собеседница Лайфа.