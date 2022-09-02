В России впервые с 11 марта выявили более 50 тысяч случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 50 952 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Более 50 тысяч заболевших в сутки в стране выявили впервые с 11 марта.
По данным оперативного штаба, со вчерашнего дня от ковида скончался 91 человек. Также сообщается, что на поправку накануне пошли 37 012 пациентов.
Ранее доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Лайфом перечислил факторы, из-за которых Россию ожидает рост заболеваемости ковидом.
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