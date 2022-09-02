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2 сентября, 08:25

В России впервые с 11 марта выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 50 952 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Более 50 тысяч заболевших в сутки в стране выявили впервые с 11 марта.

По данным оперативного штаба, со вчерашнего дня от ковида скончался 91 человек. Также сообщается, что на поправку накануне пошли 37 012 пациентов.

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Ранее доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Лайфом перечислил факторы, из-за которых Россию ожидает рост заболеваемости ковидом.

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Unsplash

Максим Плетнёв
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