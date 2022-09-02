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2 сентября, 06:22

Врач объяснил, почему лишний вес увеличивает продолжительность жизни человека

Геронтолог Конев: Люди с лишним весом живут дольше худых

Небольшой лишний вес является резервом и запасом прочности организма, поэтому люди пополнее живут гораздо дольше стройных. Об этом рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев.

"Исследования последних лет показали, что дольше живут люди, у кого есть небольшой избыточный вес, но ещё не наступила стадия ожирения. То есть это умеренное превышение нормативов веса. Считается, что это резерв и запас прочности организма, в том числе для костной ткани и иммунной системы", — поделился он с Ura.ru.

Он обратил внимание на то, что после 50 лет экстремальные диеты запрещены, а после 60–70 лет худеть крайне не рекомендуется. К тому же вся транслируемая реклама похудения, если ей следовать, сокращает жизненный путь человека.

Кардиолог рассказал и о ещё одном факторе долгой жизни. По его словам, дольше живут люди, у которых артериальное давление не повышалось на протяжении жизни. Есть и гипотоники, которые живут с пониженным давлением. Геронтолог подчеркнул, что "качество жизни не очень у них, но живут они дольше".

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А хирург Елисеев указал на связь между лишним весом и заболеваниями вен. Он подчеркнул, что эта проблема актуальна из-за того, что множество профессий связаны с пассивным положением тела и опущенными вниз ногами. Поэтому в зоне риска в том числе находятся учителя, врачи, офисные работники.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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