Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлён до 10 сентября

Российские авиавласти продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта. Очередной запрет будет действовать по меньшей мере до 10 сентября.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 10 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Так, пассажирские рейсы по-прежнему не выполняются в аэропорты следующих городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие аэропорты страны продолжают функционировать в штатном режиме.