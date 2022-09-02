Премьер Украины потребовал от Германии танки Leopard 2, ПВО IRIS-T и больше денег
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Германии танки Leopard 2
Украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Германию выделить Киеву ещё больше оружия и финансовой помощи. В частности, речь идёт о современных боевых танках Leopard 2, а также системах противовоздушной обороны IRIS-T. Требования он озвучил в интервью агентству DPA в преддверии визита в Берлин.
"Нам нужны изменения в философии поставок оружия. Под этим я понимаю необходимость поставок в том числе современных боевых танков. Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки "Абрамс", а от Германии мы ожидаем "Леопарды-2". Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя", — сказал он.
По его словам, в части поддержки Украины оружием Германия добилась "огромного прогресса". При этом, как подчеркнул Шмыгаль, "разумеется, Киев хотел бы получить ещё больше оружия и оснащения". Так, он призвал также предоставить больше систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Более того, он выразил надежду на то, что Берлин окажет и финансовую помощь. Шмыгаль пояснил, что без международной поддержки экономике Украины грозит гиперинфляция.
Ранее депутаты правящей в Германии партии выступили против поставок вооружения на Украину. По их словам, при каждой новой поставке военной техники необходимо тщательно обдумывать, где находится так называемая красная черта, пересечение которой может повлечь за собой масштабный конфликт. Такими последствиями, по мнению политиков, могут закончиться поставки истребителей и танков.
ТАСС / IMAGO / Eibner-Pressefoto