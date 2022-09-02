Премьер Украины потребовал от Германии танки Leopard 2, ПВО IRIS-T и больше денег

Украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Германию выделить Киеву ещё больше оружия и финансовой помощи. В частности, речь идёт о современных боевых танках Leopard 2, а также системах противовоздушной обороны IRIS-T. Требования он озвучил в интервью агентству DPA в преддверии визита в Берлин.

"Нам нужны изменения в философии поставок оружия. Под этим я понимаю необходимость поставок в том числе современных боевых танков. Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки "Абрамс", а от Германии мы ожидаем "Леопарды-2". Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя", — сказал он.

По его словам, в части поддержки Украины оружием Германия добилась "огромного прогресса". При этом, как подчеркнул Шмыгаль, "разумеется, Киев хотел бы получить ещё больше оружия и оснащения". Так, он призвал также предоставить больше систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Более того, он выразил надежду на то, что Берлин окажет и финансовую помощь. Шмыгаль пояснил, что без международной поддержки экономике Украины грозит гиперинфляция.