Депутаты правящей в Германии партии выступили против поставок вооружения на Украину

Ряд депутатов Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, выступили за прекращение поставок тяжёлого вооружения на территорию Украины во избежание дальнейшей эскалации, а также призвали европейских политиков к дипломатии с целью проведения мирных переговоров Москвы и Киева. Об этом со ссылкой на обращение депутатов пишет немецкое издание Spiegel.

Авторы письма указали на то, что при каждой новой поставке военной техники необходимо тщательно обдумывать, где находится так называемая красная черта, пересечение которой может повлечь за собой масштабный конфликт. Такими последствиями, по мнению политиков, могут закончиться поставки истребителей и танков.

"Нам необходимо как можно скорее прекратить огонь, это послужило бы отправной точкой для всеобъемлющих мирных переговоров", — говорится в обращении.

Депутаты добавили, что сегодня важнее всего найти такой компромисс с Россией, который позволил бы всем странам мирно сосуществовать и исключил бы дальнейшую эскалацию во взаимоотношениях. При этом авторы обращения не исключили, что для этого придётся "склонить к посреднической роли" в переговорах Москвы и Киева отдельные государства, такие как, например, Китай.