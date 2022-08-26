СКА подписал контракт с 20-летним призёром Олимпиады в Пекине

Петербургский СКА подписал контракт с 20-летним хоккеистом Александром Никишиным, который ранее выступал за московский "Спартак". Об этом сообщается на сайте армейцев.

"Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником сборной России, вице-чемпионом Олимпийских игр Александром Никишиным. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.