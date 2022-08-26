СКА подписал контракт с 20-летним призёром Олимпиады в Пекине
Петербургский СКА подписал контракт с 20-летним хоккеистом Александром Никишиным, который ранее выступал за московский "Спартак". Об этом сообщается на сайте армейцев.
"Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником сборной России, вице-чемпионом Олимпийских игр Александром Никишиным. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что хоккеист уже успел дебютировать за СКА и даже забить гол в матче против "Сибири" в рамках турнира имени Пучкова. Всего в КХЛ Никишин провёл 105 матчей и отметился 23 (10+13) очками.
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ТАСС / Zuma / Maxim Thore